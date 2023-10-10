الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال يقوم بإرهاب منظم

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد فهد  الشلالدة إن للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال وفقًا لمعايير القانون الدولي، داعيًا مجلس الأمن إلى الاجتماع فورًا لمطالبة قوات الاحتلال بوقف هجماتها. 

وأضاف في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لا تمتثل للاتفاقيات الدولية وترتكب جرائم ضد الفلسطينيين، وأن جرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تسمح بمعاقبة مرتكبيها. 

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ووصف الوزير الفلسطيني ما يحدث في غزة بأنه جرائم حرب وإبادة جماعية، والتي ينبغي النظر فيها في محكمة العدل الدولية، والهجمات التي ترتكبها إسرائيل هي إرهاب منظم. 

وشدد على أن القرارات الدولية تضمن الدفاع عن النفس للفلسطينيين، وأن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مضمونة، وأن إسرائيل قوة احتلال لا يمكنها لها إعلان الحرب على الأراضي المحتلة.

 

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