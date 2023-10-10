الجيش اللبناني: قصف إسرائيلي لمناطق حدودية بنطاق قضاء صور

أعلن الجيش اللبناني تعرض مناطق شجرية في منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان له مساء اليوم أن القصف الإسرائيلي جاء بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة / جنوبي مدينة صور بالقطاع الغربي الجنوبي باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله - في بيان صحفي - إن غالبية قتلاه سقطوا على الحدود مع قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 حتى الآن.

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.

و أعلنت السفارة الروسية لدى إسرائيل مقتل أربعة مواطنين روس، واعتبار ستة آخرين في عداد المفقودين جراء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المكتب الصحفي للسفارة الروسية لدى إسرائيل - لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم /الثلاثاء/ - "نأسف لإبلاغكم بأنه في قوائم البيانات المحدثة من الجانب الإسرائيلي، جرى إدراج أربعة مواطنين روس، ويحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا، في عداد القتلى"، مشيرا إلى أن السفارة تعمل حاليا على استيضاح الظروف التي قتلوا فيها.

وأضاف: أن "قوائم المفقودين، التي قدمها الجانب الإسرائيلي، تشمل ستة مواطنين روس أيضا".