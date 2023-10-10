مهاجم الزمالك يخرج عن صمته بعد تجاهل النادي

خرج يوسف حسن، مهاجم الزمالك الشاب، عن صمته بعد ما وصفه من المعاناة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكتب يوسف حسن، عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، رسالة للجنة الثلاثية التي تدير النادي، حيث كشف عن إصابته ولم يجد من يسأل عليه أو يطمئن على حالته.

منشور يوسف حسن

يوسف حسن

كتب يوسف حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقال: "سأتكلم كلمتين، وأنا صامت لم أتلكم منذ إصابتي، بسبب أنني لم أجد من يسأل عليٍ أو يطمئن عليّ، وبدون ذكر اسمي أنا لم أقصر مع حد ولم ير حد مني شيئًا سيئًا".

وأكمل مهاجم الزمالك الشاب كلامه: “لقد تعرضت للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب في الكاحل، والحمد لله تم علاجي لمدة يومين ثم انضممت لمنتخب للشباب، لكن للاَسف تعرضت للإصابة مرة ثانية”.

وأضاف: "تم تشخيص حالتي أنني أُعاني من قرحة في الكاحل، وفي احتياج لليزر وكل ما اتحدث مع أي شخص يقول إن النادي لا يوجد به أموال".

وتابع: "أصبحت أجلس في البيت منذ خمس شهور ولا أحد يستجيب لإجراء عملية جراحية ليّ بـ 150 ألف جنيه، حتى أنني طلبت الحصول على مستحقاتي من أجل إجراء العملية الجراحية على نقتي الخاصة ومن جسابي الشخصي".

وأردف: “أقول لثاني مرة حسبي الله ونعم الوكيل في من قال أنني أعاني من إصابة مزمنة لأن هذا يدمرني كلاعب كرة قدم”.

واستطرد: "لم أفعل شيئًا سيئًا لأحد حتى يقال عليٍ وأنا لدي استعداد لأقدم التقارير الطبية وأتمنى أن أعرف لماذا يحدث هذا معي وأنا لم أقصر مع الزمالك".

وأتم يوسف حسن تصريحاته: “لقد لعب خمس مباريات مع الزمالك، فقد حققنا الفوز فيهم جميعا، وأنا في انتظار رد من أي مسؤول بالنادي من أجل اجراء العملية وسأعود أفضل من الأول بإذن الله، وأنا بحب جمهور الزمالك من قلبي فعلا شكرا”.