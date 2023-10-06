الجيش اللبناني يعلن ضبط سوريين دخلوا خلسة للبلاد

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على عدد من السوريين لدخولهم البلاد خلسة وتجولهم دون أوراق ثبوتية، وذلك في مداهمة نفذتها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية بعكار.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن الدورية ضبطت مبالغ مالية مزورة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم يخص أمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية.

وأضاف أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني تعرض أحد عناصره لمحاولة دهس وذلك أثناء قيام دورية من الجيش إيقاف سيارة تقل سوريين تسللوا بشكل غير شرعي للأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أنه أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف سيارة كبيرة تقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق السيارة على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على السيارة واصطدامها بعمود كهربائي.

وأشار الجيش إلى وفاة سائق السيارة ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما تولى القضاء المختص التحقيق.

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