وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية (فيديو)

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم الاتفافيات الدولية وترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تجيز معاقبة مرتكبيها.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال حسب معايير القانون الدولي، وأناشد مجلس الأمن بالانعقاد فورًا لمطالبة سلطة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.

وتابع: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ينبغي النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية” معقبا: “ ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يعتبر إرهاب منظم”.

القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه



وأكد وزير العدل الفلسطيني أن القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، وإسرائيل دولة محتل لا يمكن لها أن تعلن الحرب على إقليم محتل.

وأشاد تلفزيون "فلسطين 3"، بالدور التي تقوم به الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من خلال العديد من الاتصالات على المستوى الدبلوماسي، وتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الأطراف الدولية من أجل وقف التصعيد وإنهاء الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة.

وأوضح "فلسطين 3"، أن مصر في مواقف حازمة، وذلك في إشادة واسعة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر لا تتخلى عن التزامها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتابع: مع القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.

وأردغ: "مشاهد هنا أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، الصور والمشاهد تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم