بيريرا: اختيار الحكام مسؤوليتي فقط

أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام المصرية، أن اختيار الحكام لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز تعد مسؤوليته فقط، بعد الأزمات التي شهدها التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشار بيريرا إلى أن إدارة التحكيم تعد اختصاص لجنة الحكام، وعند اختيار حكم فإنه يكون الأفضل لكل مباراة.

وشدد بيريرا على أن أزمة مستحقات الحكام تم حلها بالكامل خلال الفترة الماضية، كما أن تركز اللجنة خلال الفترة المقبلة هي التطوير والعمل.

وعن ركلة جزار الزمالك خلال مباراة المقاولون العرب، كشف عن أن الفارس الأبيض لديه ضربة جزاء بالفعل.

تصريحات بيريرا

تحدث بيريرا في تصريحات تلفزيونية، فقال"مسئوليتي تعد اختيار الحكام لمباريات الدوري، وليس لأحد التدخل في ذلك".

وتابع: "إدارة اللجنة هي من اختصاص رئيس اللجنة، وعند اختيار حكم بالتأكيد يكون الأفضل لكل لقاء".

وعن أزمة المستحقات المالية للحكام، قال: "نجحنا في حل مستحقات اللاعبين بالكامل وكل تركيزنا حاليًا على العمل والتطوير".

وأردف: "الأندية مع كامل احترامي لهم جميعًا لكنهم لم يتدخلوا في اختياراتنا بخصوص الحكام، والإدارة التحكيمية من اختصاص اللجنة".

وأكمل: "من يدير مباريات أكثر يكون هو الحكم الأفضل، بينما الذي يرتكب الأخطاء يحصل على حق إدارة لقاءات أقل في الدوري الممتاز".

بينما أضاف: "الزمالك طلب الحصول على ركلة جزاء في مواجهه أمام المقاولون العرب، لنكون واضحين، بالفعل لمسة يد ومستحيل أن يرى الحكم حالة لمسة اليد لأن اللعبة كانت سريعة جدًا، واللاعب كان على خط منطقة الجزاء، وكان بإمكان حكم المباراة أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء".