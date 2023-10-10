عاجل.. 155 حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في "طوفان الأقصى"

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع أعداد القتلى من الظابط والجنود خلال المعارك الدائرة الآن في غزة والمستوطنات الإسرائيلية، ووصل عدد القتلى لـ155 قتيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 32 ضابطًا وجنديًا إضافيًا قتلو خلال المعارك الدائرة طوال اليوم في الأراضي الفلسطينية.

وياتي هذا جراء ما تقوم به المقاومة الفلسطينية من رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل ردًا على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيل على قطاع غزة، وتنهار المنازل ويشرد الأهالي وينتهي حياة الكبار والأطفال، حياة الكثير من المدنيين في غزة تتعرض كل دقيقة لخطر جديد.

مشاهد هناك أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، ونرصد لكم في هذا التقرير عدد من الصور والمشاهد التي تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له أمس الاثنين، عن سقوط صاروخ أطلق من غزة بين القدس المحتلة وتل أبيب.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مساجد و3 مصارف، و4 مدارس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة السبت الماضي.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إنَّ طائرات الاحتلال دمّرت بالكامل 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وأشارت إلى أنَّ القصف طال حتى اللحظة 3 مصارف في قطاع غزة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قصفت طائرات الاحتلال 4 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرًا جزئيًا.