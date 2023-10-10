مشاهد دعمت القضية الفلسطينية في الملاعب الرياضية

أثارت القضية الفلسطينية تعاطفًا دوليًا كبيرًا ، لم تشمل تداعياته الساحات السياسية فقط ، بل وصل صداها إلى الملاعب الرياضية العالمية وعلى وجه التحديد مباريات كرة القدم.





ودعمت الرياضة العربية القضية وما يقدمه الجانب الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي من بطولات فدائية حملت اسم "طوفان الأقصى"

أبرز المشاهد ..

- وجاءت البداية مع المعلق التونسي عصام الشوالي ، الذي تغنى بما تقدمه المقاومة الفلسطينية مع الكهيان الصهيوني ، واصفًا هذا الكيان بـ "بالونة الوهم" ، جاء ذلك خلال تعليقه على مواجهة كروية بالدوري الإنجليزي جمعت مانشستر سيتي أمام أرسنال.

وقال الشوالي : "حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم وعن جيش لا يقهر فكان وهم ، كلموك عن خط برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم، آلا فهمت آلا فهمنا آلا فهمت أنهم مجرد بالونة وهم".



- كما أثارت القضية تعاطف أوروبي عبر نادي سيلتيك الاسكتلندي ، بعدما رفعت جماهيره أعلام دولة فلسطين خلال مواجهة الفريق أمام كيلمارنوك لحساب منافسات الدوري المحلي هناك مع عبارات إنجليزية تحمل عبارات الدعم لفلسطين.



- كما تضامنت جماهير فريق الرجاء المغربي ، مع القضية الفلسطينية ، وذلك خلال مواجهة محلية بالدوري هناك أقيمت الأحد الماضي أمام المغرب التطواني.

وتم خلال المباراة تغطية المدرجات كاملة بالعلم الفلسطيني ، بالإضافة إلى أرضية الملعب مع ترديد هتافات قوية تحمل عبارات دعم “رجاوي فلسطيني”، عند الدقيقة السابعة من بداية اللقاء ، تعبيرًا عن اعتزازهم بيوم السابع من أكتوبر مولد الهجمات الفلسطينية على الكيان الصهيوني.



- اللاعب العالمي الجزائري رياض محرز ، والذي يشارك حاليًا في صفوف أهلي جدة السعودي ، عبر عن تضامنه مع الحقوق الفلسطينية المشروعة بنشر رسالة دعم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ناشرا صورة للمسجد الأقصى معلقا عليه "ألا إن نصر الله قريب".



- كما حرصت جماهير النادي الأهلي ، خلال مواجهة الدوري الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي أقيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، على ترديد عبارات داعمة للقضية : "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".



- وخلال حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة ، التي أقيمت في دولة اليابان ، قام لاعبو البعثان الكويتية بارتداء الكوفية الفلسطينية المميزة تعبيرًا عن تضمامنهم.



- وعبر أبو تريكة عن دعمه للقضية الفلسطينية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً : “شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين”.