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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"يا حالولي" لمريم أبو حجر تتخطى ربع مليون مشاهدة على "يوتيوب"

مريم أبو حجر
مريم أبو حجر

حققت أغنية "يا حالولي" للمطربة الشابة مريم أبو حجر، نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

مريم أبو حجر

تفاصيل أغنية يا حالولي


أغنية"يا حالولي" من كلمات الشاعر عمر عريبة، وألحان حمني، وتوزيع تيام طارق.

مريم أبو حجر

جدير بالذكر أن من أخر أعمال مريم، أغنية "عم الجامد" وقد تم طرحها منذ 7 أشهر، وهي من كلمات زياد وائل، وألحان حمني، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والڤيديو كليب حقق نسب مشاهدة كبيرة تقترب من 2 مليون عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات يوتيوب.

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