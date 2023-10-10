الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الكويت والنمسا يبحثان جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

 

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع نظيرة النمساوي ألكسندر شالينبرج، الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتكثيف المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير الخارجية الكويتي مع نظيره النمساوي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 في مسقط.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء إن اللقاء تناول أيضا بحث التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.

كما تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت والنمسا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والبناء على ما تم إنجازه بين البلدين الصديقين في العديد من الميادين الحيوية والمهمة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي الأخيرة إلى العاصمة النمساوية فيينا في شهر يونيو الماضي واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة بين البلدين بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة.

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