بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9 أكتوبر2023، ليغق مؤشر السوق العام 102.6 نقطة ليسجل 6629.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.5%، من خلال تداول 195.4 مليون سهم نفذت عبر 14850 صفقة نقدية بقيمة 48.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر71 نقطة ليغلق عند مستوى 67ر5513 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2ر1 في المئة جراء تداول 3ر88 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 18ر117 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7736 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.

البورصة المصرية تخسر 27 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الإثنين، بين الهبوط والصعود.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 27 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.294.3 تريليون جنيه، وذلك بعد شطب العز الدخيلة من بيانات البورصة

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوي 19267نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% .

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.15%.