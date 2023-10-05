الكويت تؤكد موقفها الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية

أكدت دولة الكويت، اليوم الخميس، موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تحقيق حقوقه المشروعة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في (جنيف) السفير ناصر الهين - أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل - "في الوقت الذي يحتفل العالم بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تمر 75 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني " .

وأضاف أن دولة الكويت تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية فضلا عن الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم عبر استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتي نعتبرها تجاوزا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة المقدسات .

وحث السفير الهين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة آلياته لمعالجتها وضمان محاسبة المتسببين بها ومضاعفة جهوده نحو التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو ردينة، أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته ، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار، مؤكدا أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير .

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التدخل فورًا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل فوات الأوان، مشددا على أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم المشروع وتمسكهم بثوابتهم وحقوقهم، حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها (القدس).

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