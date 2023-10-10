وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

في الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تعليم جنوب سيناء يشهد الندوة التثقيفية للمحافظة بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

وذلك تحت رعاية اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، و شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و70 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بإدارة طور سيناء الندوة التثقيفية بمناسبة احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

استهلت الندوة بالوقوف للسلام الوطني ثم آيات قرآنية مباركة من سورة " آل عمران " ثم أغنية مسجلة وطنية لكورال طالبات مدرسة شرم الشيخ بعنوان " تحيا مصر يا ريس " ثم إلقاء شعريا للطالبة ريلاس فتحي بمدرسة الزهور الابتدائية بعنوان " يا سيسي يا رئيس دولتنا" أشاد الحاضرون بها .

ثم محاضرة للدكتور لواء أسامة منصور أعرب فيها عن سعادته بالتواجد على أرض المحافظة تلك الأرض المباركة التي نحتفل بالذكرى الخميسن لانتصارات أكتوبر واستعادة أرض الوطن مرة ثانية مشيرا أنه لولا تلك المعركة وانتصارات الجيش المصري ما كنا لنلتقي هنا.

و أشاد برؤية وحكمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اخذ قرار الحرب مؤكدا أن نصر أكتوبر إنجاز عسكري كبير ما زال يدرس في المعاهد العسكرية الدولية، كما اشاد اللواء بالجيش المصري وأنهم خير أجناد الأرض مؤكدا على الدروس المستفادة والمهمة لذلك النصر للأجيال القادمة والمعاصرة التي لم تشهد تلك المفاخر الوطنية والتاريخية.

وأشار أن الندوة تهدف لتذكير الشباب المصري والعربي بإمكانيات وقدرات الجيش المصري إضافة للتأكيد على قدرة العرب على تحقيق الانتصار وأنه ليس هناك مستحيل واضاف أن الندوة تهدف للقضاء على ثقافة الانهزامية وبث الثقة بالنفس والاستفادة من كل الدروس الملهمة والخلفية التاريخية في فترة ما قبل وبعد الحرب وكيف أعدّ مسرح الحرب ومصاعب التخطيط وكيف تغلب عليها الجيش المصري وملامح خطة الخداع الاستراتيجي لمعركة 6 أكتوبر.

كما أن من اهم الدروس المستفادة لمعركة السادس من اكتوبر العقيدة الدينية والقتالية للجيش المصري ومعدن المقاتل المصري الأصيل الذي يأبى الذل واغتصاب حقه، لافتا لوحدة الجيش والشعب وأنها من اسباب تحقيق ذلك الانتصار، كما أن من الدروس المستفادة الثقة في قدرات الجيش المصري الذي شهد له القاصي والداني وعدم اليأس ومواجهة التحديات والإعداد الجيد والاستعداد المبكر وتوفير الإمكانات والقدرات بالجهود الذاتية وبتعاون الأشقاء والتخطيط للحرب والهدفية والرؤية المستقبلية وطرح البدائل للتعامل مع المتغيرات والتغلب على المشاكل وتذليل الصعاب والتخطيط الجيد وعدم إغفال التفاصيل والالتزام بتنفيذ الخطة بكل دقة بالتوقيتات المحددة والانتماء والإخلاص والقدوة الحسنة والاستفادة من التربية الشخصية والثقة بالنفس.

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