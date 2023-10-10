انطلاق المؤتمر الوطني الثاني للنشء بالمنيا

انطلقت اليوم الثلاثاء بمحافظة المنيا ، فعاليات اليوم الأول من البرنامج القومى المؤتمر الوطني الثانى للنشء ، تحت شعار"بناء جيل" بمشاركة أكثر من 500 طليع وطليعة من أبناء مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب ملوى بمركز شباب بنى روح إحدى قرى ثقافة المواطنة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للموهوبين"، عن بدء تنفيذ فعاليات المؤتمر الوطني الثانى للنشء تحت شعار"بناء جيل" بمشاركة مختلف مراكز الشباب بالتعاون والتنسيق مع شركاء المؤتمر وهم وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الثقافة، وزارة الدولة للاعلام، وزارة التخطيط، الشئون المعنوية، الدفاع الشعبي والعديد من الجهات المتخصصة في محاور المؤتمر المختلفة من المؤسسات.

وأشاد مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بفكرة تنفيذ النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشئ، والذي يهدف إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري" من النشء المصري بالمحافظات المختلفة ،تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النشء "تثقيف الأقران ".

وتتنوع جلسات وموضوعات المؤتمر تتطرق إلي مجموعة من المحاور الهامة ومنها، رفع وعى وثقافة ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، القيم المجتمعية إنجازات الدولة المصرية، الأمن السيبرانى، الرياضة وبناء الشخصية ،رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون، الحوار وتقبل الآخر، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات، دور النشء فى المجتمع، اقدر اشارك.

أدار المؤتمر كل من ، الدكتور عمر مزيون أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنيا ، والشيخ محمود محمد مدير هيئة الأوقاف بملوى ، وقد تناولوا فيها جميع محاور المؤتمر وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين ، فى محاور المؤتمر واختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم للمشاركة ، فى الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية لحضور المؤتمر القمى ، وتمثيل مجتمعهم المنياوى على المستوى القومى وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم.

كما تطرقت الاهداف الى مفهوم المواطنة لديهم ، وابعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع ، من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ، ومبادرات تنمي حس المواطنة والإنتماء ، بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق ، من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة محسن عمر، متابعة تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة دكتور رجب عبدالعظيم، منسق المؤتمر عبير حسان.