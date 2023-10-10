موعد بدء تدريبات الأهلي استعدادًا لدوري السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لملاقاة نظيره سيما التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من قبل الاتحاد القاري لكرة القدم كاف وبإشراف مباشر من فيفا.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب في تنزانيا 20 من شهر أكتوبر الجاري ، على أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الإياب 24 من الشهر ذاته.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليلتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.

ومنح السويسري كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الأحمر راحة سلبية من التدريبات 5 أيام ، ليستأنف الأحمر مرانه السبت المقبل ، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على الإسماعيلي بثلاثية لهدف الأحد الماضي.

طاقم تحكيم المواجهتين ..

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأسند كاف إدارة مواجهة الذهاب بين سيمبا والأهلي المقررة في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا، وبمعاونة دمبينيانا أندراتافيليو من مدغشقر، وجوناثان كوفي من توجو، والحكم الرابع عيسى سي من السنغال، ويود تقنية الفا لحلو بن إبراهيم من الجزائر، والغاني دانيل لاري.

كما تقرر أن يقود مواجهة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو شيدريك والكونغولي جيسي نكونكو، وفي تقنية الفيديو يأتي الثنائي المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق.