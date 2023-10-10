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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صافرات الإنذار تدوي باستمرار في تل أبيب.. فيديو

حريق في تل أبيب جراء
حريق في تل أبيب جراء صاروخ فلسطيني

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن صافرات الإنذار لم تتوقف في تل أبيب تحت وطأة وابل الصواريخ من المقاومة الفلسطينية، التي وصلت إلى مناطق جنوب تل أبيب وخارجها؛ حيث وسمع دوي انفجارات في المستوطنات.

وأضافت خلال بيانها المباشر: “بينما أصاب الهجوم الصاروخي في تل أبيب أحد المباني مباشرة، ساد وضع هادئ على القدس المحتلة منذ الصباح الباكر، ولم تسمع صفارات الإنذار، بينما سمعت عدة انفجارات.”.

 وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة كانت من الأطفال والنساء والمسنين الذين أطلقوا قنابل الفوسفور على غزة، وردا على ذلك، احتجز لواء القسام سكان مستوطنة عسقلان لمدة تصل إلى 5 أيام قبل إطلاق الصواريخ عليها".

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وابل من الصواريخ

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق وابلًا صاروخيًا متتاليًا على مستوطنة عسقلان. 

وحذرت المقاومة سكان مستوطنة عسقلان في قطاع غزة من مغادرة منازلهم قبل الساعة 5 صباحا للتحضير لإطلاق الصواريخ، وحافظت المقاومة على كلمتها وأطلقت الصواريخ في الوقت المحدد، على الرغم من قصف غزة ، الذي استمر ليومين. 

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها تقصف البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في غزة، لكن رد المقاومة بالتخطيط وإطلاق الصواريخ في الواقع يعكس الفشل الكامل لنظرية الأمن الإسرائيلية.

 

 

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