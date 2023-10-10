روسيا: مستعدون لأي عمل على منصة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا للعمل على منصة اللجنة الرباعية المعنية بشؤون بالشرق الأوسط، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رغم القرار الأمريكي بتجميد نشاطها، لافتًا إلى أنه من المستحيل رفع الحظر عن هذه الآلية طالما أن واشنطن مترددة في القيام بذلك.

وقال فيرشينين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "إننا مستعدون لأي عمل أو مشاورات، لكن إتاحة هذه الآلية التي لا يريدها بعض الأطراف، وتحديدًا الأميركيين، أمر مستحيل على ما يبدو. لقد كنا وسنظل مع الجهود الجماعية"، وأضاف: "أننا نعرب عن أسفنا إزاء هذا الموقف الأمريكي".

ولفت إلى أن "اندلاع التوترات الحالية في الشرق الأوسط، والمسيرة الدراماتيكية للأحداث في المنطقة، هو إلى حد كبير نتيجة لحقيقة أن الأمريكيين حاولوا احتكار تحقيق التسوية في الشرق الأوسط واستبدال حل الأزمات في المنطقة والذي يجب أن يرتكز على أسس قانونية دولية معروفة، ببعض الصفقات بما فيها الاقتصادية".

وتعد اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.