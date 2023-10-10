الأهلي يكشف مخطط الاتحاد السعودي لزيادة أجانب دوري روشن

تزايدت الأنباء في الأيام الأخيره عن وجود نية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد أجانب دوري المحترفين إلى 10 لاعبين، في نفس الوقت الذي ظهر فيه عكس ذلك بأنه لن يتم تطبيق القرار خلال الموسم الجديد، ليكون ازجان اليوسكي الظهير الأيسر للنادي الأهلي في الموعد ويكشف مخطط الاتحاد السعودي لزيادة أجانب دوري روشن.

الأهلي يكشف مخطط الاتحاد السعودي لزيادة الأجانب

ظهر اللاعب المقدوني اليوسكي في تدريبات النادي الأهلي الجماعية في الفترة الأخيره بالرغم من إعلان النادي خروج اللاعب من قائمة الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعل الكثير يتساءل حول كيفية وجود الظهير الأيسر في الفريق حتى الآن بالرغم من خروجه عن القائمة، بالإضافة إلى عدم بحثه عن نادي جديد ينتقل له منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

جاء قرار النادي الأهلي في البداية باستبعاد اليوسكي من قائمة الفريق للموسم الحالي بعدما تعاقد مع 8 لاعبين، ليكون المقدوني خرج القائمة رفقة رياض بودبوز، وبالفعل انتقل الجزائري لنادي أحد في دوري الدرجة الاولى دون إعلان موقف "أزجان" النهائي أو فريقه الجديد.

3 مشاهد تؤكد بقاء اليوسكي في الأهلي وزيادة الأجانب

تفاجئ الجمهور بظهور اليوسكي في المران الجماعي قبل مواجهة الاتحاد في ديربي جدة في مشهد تداوله الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ظهور فيديو أخر للاعب وهو حاضرًا في مدرجات لقاء الأهلي ضد التعاون والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثامنة.

كما ظهر فيديو أخر للاعب وهو "يحلق" شعره في جدة وقد تم نشر فيديو له قبل إعلان منتخب مقدونيا استدعاء اللاعب للمعسكر خلال فترة التوقف الحالية.

يشير الوضع الحالي إلى زيادة أجانب الأندية في دوري روشن للمحترفين خلال يناير المقبل، والذي كان السبب وراء موافقة اللاعب على البقاء لمدة 6 أشهر خارج قائمة النادي ليعود من جديد في يناير المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إعلان القرار الرسمي قبل فترة انتقالات يناير 2024.

وعن موقف الأندية من زيادة عدد الأجانب في دوري روشن في يناير أو مع الموسم الجديد، وافقت جميع الأندية على القرار باستثناء فريق واحد فقط لم يتم الكشف عن اسمه حيث طلب زيادة الأعداد لأكثر من 10 لاعبين.