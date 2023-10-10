عاجل
سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو) وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أنجلينا جولي تغيير جلدها بشخصية مغنية شهيرة فى فيلم Maria

إنجلينا جولي
إنجلينا جولي

تقوم النجمة العالمية إنجلينا جولي، بتغيير جلدها في شخصية جديدة ضمن أحداث فيلمها الجديد Maria ، والتى تلعب فيه شخصية المغنية الشهيرة ماريا كالاس.

 

 إنجلينا جولي

ونشرت إحدى المجلات العالمية صور من الشكل الذى من المقرر ان تظهر به الفنانة العالمية إنجلينا جولي  فيلمها الجديد  Maria .

 

فيلم  Maria  

فيلم Maria من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويتناول العمل السيرة الذاتية للمطربة ماريا كالاس ، والتى تعد من أهم مغنيات الاوبرا.

 إنجلينا جولي

أبطال فيلم  Maria

ويشارك انجلينا جولي في بطولة الفيلم كلا من، بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولين.

 

وظهرت عدة صور التي تم التقاطها حديثا وسربت للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، مع ملياردير أمريكي في موعد للغداء.

 

ووفقا لموقع "الصفحة السادسة"، قضت أنجلينا جولي معه 3 ساعات كاملة في الحديث في المطعم مع وريث الملياردير "ديفيد ماير دي روتشيلد" في موعد غداء في ماليبو، كاليفورنيا.

 

وظهرت بينما تسير بجوار الملياردير "ماير دي روتشيلد" من أغنى العائلات في العالم، وكان يبتسم ويضحك مع انجلينا، وكان يرتدي ملابس غير رسمية، وهي بنطال أزرق داكن وقميصا رماديا وسترة وحذاء أسود.

txt

مهرجان الجونة السينمائي 2023| موعد انطلاق الفعاليات بعد التأجيل

مواد متعلقة

موعد حفل تامر عاشور بالشيخ زايد

وفاة خال سامو زين في دمشق

أحمد عز ينطلق بتصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "فرقة الموت"

فاتن الحلو تطلب الدعاء لها بالشفاء بعد خروجها من العناية المركزة

إيرادات فيلم Oppenheimer تتخطى الـ939 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Barbie يتخطى المليار دولار بشباك التذاكر العالمي

إيرادات فيلم البعبع بشباك التذاكر آخر ليلة عرض

فيلم مستر إكس.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس
الجريدة الورقية