مهرجان الجونة السينمائي 2023| موعد انطلاق الفعاليات بعد التأجيل

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي 2023، تأجيل فعالياته المفترض إقامتها في الـ 13 من أكتوبر الجاري، نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها الدولة الفلسطينية.

تأجيل فعاليات الجونة السينمائي 2023 تضامنًا مع غزة

وأعلنت إدارة المهرجان عن تأجيل الفعاليات حتى الـ 27 من أكتوبر حتى الـ 2 من نوفمبر، كما جاء في بيانها الرسمي "فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وفرصة أن يسود السلام ، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى سينما من أجل الإنسانية على أنشطة المهرجان.

واستكمل البيان : إننا نؤمن إيمانًا قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا رأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023، ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.



وكان نجيب ساويرس قد أعلن عن عودة أنشطة مهرجان الجونة بعد إلغاءها العام الماضي، قائلًا:"قدلم نقدم دورة العام الماضي بسبب المضايقات والنقد الكبير من الإعلام الذي كان غير مبرر، كنت أقدم خير في الأساس بهذا المهرجان ولكن الكثيرون اختصروا ما كنا نقدمه في الفساتين التي ترتديها النجمات، وهو ما أعتبره سطحية وركاكة في التفكير، وخارج الهدف الأساسي للمهرجان ونحن بذلنا مجهود كبير في المهرجان ونعرض أفلام مهمة به، كما أن السياحة تم تنشيطها بسببه، لذلك عدت من جديد لتقديم الدورة المقبلة لأن الناس محتاجة تفرح".

تحمل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023 إسم «سينما من أجل الإنسانية» محملة بآمال كبيرة لصناع السينما محليًا ودوليًا، وتصل مجموع الجوائز 380 ألف دولار، وقائمة مختلفة من الجوائز لفئات الأفلام المختلفة.