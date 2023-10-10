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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

قصة مسلسل عنبر 6 الجزء الثاني قبل انطلاق عرضه

مسلسل عنبر 6
مسلسل عنبر 6

يُعرض مسلسل عنبر 6 الجزي الثاني، بطولة صبا مبارك وأيتن عامر، غدًا الأربعاء الموافق 12 أكتوبر عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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صبا مبارك بخصر مكشوف تشعل الأجواء

مسلسل “عنبر 6” بطولة صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

 

قصة مسلسل عنبر 6 وعدد حلقاته

مسلسل عنبر 6 الجزء الثاني، مكون من 15 حلقة، وقصته تدور حول حكايات مجموعة من النساء داخل أحد السجون، وطريقة التعايش مع حياتهن فيه.

 

إضافةً إلى عرض عدد من القضايا الإنسانية والمشاكل الاجتماعية، منها الفساد الأخلاقي،المشاكل الزوجية، حقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

 

التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

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