استشاري يكشف أسباب انتشار مرض البروستاتا وطرق العلاج "فيديو"

أوضح الدكتور محمد الزهيري استشاري جراحات ومناظير المسالك البولية والتناسلية أن البروستاتا مرض يصيب صغار السن وكبار السن وفي صغار السن يسمى "احتقان البروستاتا" ويؤثر ذلك على اندفاع عملية التبول وكثرة عدد مرات التبول في اليوم وهذا يسبب حدوث"المثانة المتهيجة" وقد يكون معها حرقان أثناء التبول وذلك بسبب حدوث التهاب في البروستاتا.

وأضاف الزهيري بالنسبة لكبار السن الذين هم فوق سن الخمسين يحدث معهم شئ طبيعي في ذلك السن وهو تضخم البروستاتا ويؤثر ذلك أيضاً على عملية التبول واندفاع البول وكثرة عدد مرات التبول.

وأشار استشاري المسالك البولية إلى أن التضخ في كبار السن ينقسم إلى نوعين تضخم حميد ويحدث ذلك لمعظم الناس فوق سن الخمسين وقد يكوم التضخم ورم خبيث ونستطيع التفرقة بين هذين النوعين عن طريق الكشف على المريض وإجراء بعض الفحوصات التي يطلبها الطبيب المتخصص ومنها دلالات أورام البروستاتا التي تحدد نوع التضخم وهل هو حميد أم خبيث وفي هذه الحالة تختلف طرق العلاج من حيث نوع التضخم.

أما التضخم الحميد يتطلب من المريض تناول الأدوية التي تساعده في عملية التبول بشكل طبيعي وهناك بعض الأدوية التي تؤثر على البروستاتا وعنق المثانة وتجعل عملية التبول سهله وهناك أيضاً أدوية تضغر حجم البروستاتا.

وفي حالة أن يكون التضخم بسبب ورم خبيث نحتاج مع الفحوصات معرفة هل الورم منتشر في الجسم أم غير منتشر لنحدد للمريض هل يحتاج لمتابعة الورم أو استئصال للبروستاتا ويكون استئصال جذري للورم الخبيث.

وفي حالة التضخم الحميد وعدم الاستجابة مع الأدوية التي تساعد المريض في التبول بصورة طبيعية يتم إجراء عملية استئصال الورم الحميد للبروستاتا ولكن لا يكون بشكل جذري مثل الأورام الخبيثة ومعظم هذه الجراحات تتم باستخدام المناظير وهي أنواع كثيرة حسب حالة المريض الصحية وحجم البروستاتا.