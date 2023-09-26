توزيع حلوى المولد على العاملين بمستشفي جراحات اليوم الواحد بالمنيا

نظمت مستشفي جراحات اليوم الواحد، بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، حفلا للأطباء ولجميع العاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الدكتور احمد جمال مدير عام المستشفي، والدكتور أحمد عصام نائب المدير، والدكتور أحمد خليل نائب المدير، والدكتور محمد علي نائب المدير و اسلام زين المدير المالي والإداري.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور احمد جمال مدير عام المستشفي ، والذي اثنى فيها علي الاداء المتميز للعاملين بالمستشفي ، موجهًا بصرف مكافأت للمتميزين في عملهم لتحفزيهم وتحفيز زملائهم ، وأكد أن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ، هو تعبير عن حب المسلمين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتجديد العهد والولاء له، ونشر سيرته وأخلاقه بين الناس.

واختم مدير عام المستشفي كلمته، بالدعاء للوطن والقيادة السياسية بمزيد من التقدم والإزدهار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه، ثم قام بتوزيع 330 علبة من حلوى المولد علي جميع الأطباء والعاملين بالمستشفي.