صراع إنجليزي ألماني للتعاقد مع لاعب اليونايتد المنبوذ

أصبح جادون سانشو غير مرغوب به في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة التي حدثت بيبن اللاعب ومديره الفني إيريك تين هاج، خلال الفترة الماضية.

وبات سانشو على بُعد خطوات من الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث بدأت العديد من الأندية الألمانية والإيطالية الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام ألماني إيطالي بالتعاقد مع سانشو، حيث يبحث بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي عن ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن مانشسيتر يونايتد يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني من بيع سانشو، حيث رحب إيريك تين هاج بضرورة رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وكان سانشو قد دخل في خلاف عنيف مع مدربه إيريك تين هاج خلال الفترة الماضية، بعدما رفض تنفذ أوامر المدرب في التدريبات، ليقوم الأخير باستبعاده من مباريات ومران الفريق الأول لكرة القدم ورفض عودته.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمر بفترة سيئة للغاية على صعيد النتائج والمستويات في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة الماضية.