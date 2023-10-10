التربية النفسية بنجع حمادي يناقش الخطة والبرنامج الزمني

عقد توجيه التربية النفسية بإدارة نجع حمادي التعليمية، شمالي قنا، بقيادة إيمان محمد فتحي موجه أول التربية النفسية، ومريم زكريا موجه التربية النفسية، الاجتماع الفني، لمناقشة الخطة والبرنامج الزمني للعام الدراسي 2023/2024م.

وذلك في حضور أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، و اخصائي التربية النفسية بالمدارس، وتحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

و ناقش الاجتماع، الخطة والبرنامج الزمني للتربية النفسية للعام الدراسي 2023/2024م، وضرورة الالتزام بسجلات الوزارة .

وأوصي الاجتماع، بتنفيذ العديد من المبادرات، والتي من بينها مبادرة " أولادنا مستقبل بلدنا " ومبادرة عن " محاربة الإدمان" ومبادرة عن " الولاء والانتماء وحب الوطن" .

كما ناقش الاجتماع، لائحة الانضباط المدرسي، وواجبات ومسئوليات الاخصائي النفسي بها، ودور الاخصائي النفسي في لجنة الدمج، والاستعداد لمعرض الأنشطة التربوية من بداية العام، ومشاركة الاخصائي النفسي في فعاليات اليوم الرياضي، وأهمية تحفيز المتميز من الاخصائيين النفسيين .

اختتمت فعاليات الاجتماع،بتكريم الاخصائيين النفسيين ممن كانت لهم مشاركة متميزة في معرض ختام الأنشطة التربوية .