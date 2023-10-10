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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي : موسكو وبغداد تنسقان بنجاح العمل في إطار مجموعة "أوبك +"

فلاديمير بوتين،
فلاديمير بوتين،

 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده والعراق تنسقان العمل بنجاح في إطار "أوبك +" لتحقيق استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية. 

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وقال بوتين - في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء - : "نحن ننسق العمل داخل مجموعة (أوبك+) ونقوم بذلك بنجاح كبير من أجل استقرار الوضع في الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن الطاقة مجال رئيسي للتعاون بين موسكو وبغداد. 

وأضاف الرئيس الروسي: "أن حجم التجارة المتبادلة بين روسيا والعراق انخفض هذا العام، لذلك هناك ما يمكن بحثه فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وتابع: "لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 43 بالمئة في العام الماضي، ولكنه للأسف انخفض هذا العام"، لافتًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لموسكو تأتي في الوقت المناسب جدًا لمناقشة هذا الموضوع.

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