وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة رفاعة الطهطاوي بالطور

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم طابور الصباح بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء وذلك للأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024 م.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة الصف السادس الابتدائي وناقش الطلاب حول محور الدرس لمادة اللغة العربية " اكتشف ذاتي" وتناول خلال النقاش مهاراتهم التي يمارسونها، ثم تابع الصف الرابع الابتدائي ودرس مادة " العلوم " (التكيف والبقاء).

وأجرى نقاشا مع الطلاب حول مفهوم التكيف، ومظاهر قدرة الله في خلق الإنسان ومنحه القدرة على التكيف مع البيئة سواء بالبيئات الحارة أو الباردة، كما استعرض معهم أمثلة عن الكائنات الحية المشهورة بالتكيف " كالحرباء " .

ثم تفقد وكيل الوزارة الصف الثالث الابتدائي وناقش الطلاب حول موضوع الدرس " قياس الأطوال بالملميتر " من مادة الرياضيات ، كما تابع وكيل الوزارة الصف الثاني الابتدائي بدرس اللغة العربية " نموذج اللافتة " كما زار الصف الأول الابتدائي " بحصة توكاتسو " مناقشات توجيهية.

كما أجرى نقاشا حول محور من أكون ؟ ودعا بعضهم للتعريف بنفسه وهدفه ومهنته والأدوات المرتبطة بتلك المهنة، مشيدا بهم ومهاراتهم في التعبير.

وتفقد طابور KG بالمدرسة، وحجرة المكتبة والمناهل، وأجرى نقاشا مع طلاب حصة " المكتبة " حول مراحل الإنبات لدى النبات، وكيفية صنع تربة " للكومبوست " مفيدة له، موجها بأهمية استخدام خامات البيئة للاستفادة منها، والإكثار من الأنشطة للطلاب وإشراكهم في المسابقات المختلفة، وتشجيعهم لإبراز مواهبهم الأدبية .

وفي ختام الزيارة أثنى على جهود الإدارة المدرسية وهيئة التدريس بالمدرسة وتميزهم متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا ومكللا بالنجاح.

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