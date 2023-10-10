أبرز تنسيقات اللون الوردي لدعم محاربات سرطان الثدي في أكتوبر

دائما ما يرتبط اللون الوردي بشعار التضامن مع محاربات سرطان الثدي وذلك منذ اختياره في 1992، ليكون لون شريط حملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض لدى السيدات.

وخصص العالم شهر أكتوبر ليطلق عليه أكتوبر الوردي لدى محاربات سرطان الثدي ودعم المصابات بمختلف الطرق، ليظهرن في أحسن صورة على الأطلاق، لذا نقدم لكٍ عرضًا ناعمًا مفعم باللون الوردي لإطلالة جذابة في خريف 2023 لتعزيز أناقتك في أكتوبر الوردي أستوحي أجمل التنسيقات.

بلوزة قصيرة باللون الوردي

كثيرًا ما تفضل المرأة أرتداء القطع الرئيسية التي يسهل تنسيقها مع مختلف الأزياء بشكل ناعم، لذا تحرص على شراء البلوزة الوردية لتناسب مع اللقاء المسائي مع أفراد الأسرة.

وخطفت تصميم البلوزة الوردية قصيرة ومزينة بفيونكة كبيرة، ومصممة بأكمام منتفخة عند الكتفين، انتباه الجميع خلال عرض الأزياء لتصميمها الهادئ وخامتها المتينه التي تحميكي من الطقس البارد في ليل الخريف ويسهل وتنسيقها مع بنطال أحمر قصير يعلو الكاحل، وانتعلي حذاء Pointed باللون الزهري أو الأحمر، واحملي حقيبة حمراء.

فستان وردي طويل

تنجذب السيدات والفتيات لتصاميم الفساتين البسيطة التى تمنحها جذابية من نوع خاص، لذا قدم مصممي الأزياء فساتين وردية لطويلات القامة تتناسب مع مناسبات أكتوبر الوردي.

ويحتل الفستان الوردي مكانة خاصة لذا خطف الأضواء من جديد في دور الأزياء العالمية في خريف 2023، وقدمت ماركة ألكسيس مابيل Alexis Mabille فستان ساتان A Line مصمم على طراز القميص من دون أكمام، جربي تنسيقه مع صندال من نفس لونه واحملي كلاتش صغير باللون الأسود، واعتمدي مجوهرات من الذهب الأبيض.

السترة القصيرة باللون الوردي

يشكل طيبعة المقابلة والمكان الإطلالة التى تظهري بها، فاذا كانت الدعوة رسمية عليكي أن ترتدي سترة قصيرة أنيقة التصميم باللون الوردي مع بنطال أسود مصمم من قماش المخمل الناعم اكملي هذا اللوك الراقي بحذاء مدبب وحقيبة صغيرة باللون الأسود.

بناطيل باللون الوردي

إذا كنتٍ من صاحبات الذوق الجرئ فلا بأس من أن تتجرئ وتتألقي بموضة البناطيل المصممة بألوان صارخة في خريف 2023، لإطلالة صاخبة في لقاءات الأصدقاء خلال شهر أكتوبر الوردي.

وتألقي كعارضات الأزياء ارتدي توب أصفر مائل للأخضر ونقسي معه بنطال الفوشيا واسع الأرجل عالي الخصر، وزيني الخصر بحزام أحمر عريض معقود على الجانب، واختاري الحذاء والحقيبة باللون الوردي.

تنورة وردية مصممة من الترتر

وخطفت علامة سبانيولي Luisa Spagnoli الأضواء بمجرد عرضها واحدة من أجمل الإطلالات الوردية التى تنتمى لمجموعة خريف 2023، لانها تتناسب مع اجواء السهرات الليلية.

والطلة المناسبة للسهرات تألفت من تنورة ميدي مستقيمة القصة مغطاة بالترتر الفوشيا وكنزة محبوكة قصيرة منفوخة الأكمام، زيني هذا اللوك بحزام أحمر داكن عريض مع الحذاء والحقيبة باللون الفوشيا.