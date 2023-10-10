عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه "المعنويات مرتفعة".. الليلة

يستعد الهضبة عمرو دياب، الليلة، لطرح أحدث أغانيه الخريفية “المعنويات مرتفعة”، حصريًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

صناع أغنية المعنويات مرتفعة لـ عمرو دياب

أغنية المعنويات مرتفعة من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

أحدث أغاني عمرو دياب خريف 2023

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال “والله أبدًا”، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ عادل حقي، وحملت الأغنية مفاجأة غير متوقعة لجمهور عمرو دياب والتي يقدمها للمرة الأولى خلال مسيرته الغنائية التاريخية، وهي الغناء بالفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون.

عمرو دياب تراك "يا ليل" وأغنية "خلص على قلبي":

إضافةً إلى تراك "يا ليل" الذي جمعه للمرة الأولى مع نجله عبدالله، والذي تصدَّر المشهد الغنائي خلال الفترة الماضية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

وأغنية خلص على قلبي، التي حققتْ نسبة استماع عالية عبر منصة أنغامي الشهيرة، وتقول كلماتها: "قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام.

حفلات عمرو دياب الغنائية في صيف 2023

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، أحيا عمرو دياب عدد من الحفلات الغنائية حديثًا في عدد من الدول العربية على رأسهم لبنان والإمارات والأردن، ويستعد خلال نهاية العام الجاري لحفل غنائي في دبي، ضمن سلسلة الاحتفال بالعام الجديد.