"قد أعذر من أنذر".. حماس تمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً للمغادرة

حذر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة عسقلان من البقاء داخل المدينة وأمهلهم حتى الخامسة بالتوقيت المحلي لمغادرتها، قائلًا "قد أعذر من أنذر"، فيما يستمر القتال لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع أعداد القتلى في كلا الجانبين.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر تطبيق تيليغرام: "ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.

جمعة طوفان الأقصى:

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، النفير العام، معلنة يوم الجمعة القادم ما سمته "جمعة طوفان الأقصى"، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان: "نشدّ على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنوده في كل مكان ".

وأضافت الحركة: "إلى أهلنا في الداخل المحتل عام 48، هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة".

وتابعت حماس:"جماهير أمّتنا العربية والإسلامية وجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة، وليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي تقودها حركة حماس ضد إسرائيل يومها الرابع، الثلاثاء، فيما لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، وأظهرت صور انتشار الدبابات الإسرائيلية في 20 موقعًا على الأقل قرب غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة "إلى حد ما" على حدود غزة.

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