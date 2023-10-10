الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة بني سويف تشارك في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز

جامعة بني سويف تشارك
جامعة بني سويف تشارك في سفراء التميز

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في فعاليات المرحلة الثانية من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة، والذي أطلقته جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث شارك في التدريب الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة و ألفت الشريف مدير وحدة خدمة متحدي الإعاقة .

 من جانبه، أوضح رئيس الجامعة، أن التدريب يستهدف تعزيز وخلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات،  وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

FB_IMG_1696942441269
FB_IMG_1696942441269
FB_IMG_1696942433788
FB_IMG_1696942433788
الجريدة الورقية