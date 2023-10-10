وكيل صحة القلوبية يؤكد علي الاستخدام الأمثل للموارد بالمستشفيات

بناءاً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعقد اجتماع تنظيمي معمديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية ، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي في القليوبية ، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات ومديرين الإدارات الفنية بالمديرية..

وشهد الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي يتضمن مؤشرات أداء المستشفيات خلال شهر سبتمبر

و مبادرة قوائم الانتظار ،واجمالي المستفيدين منذ بداية المبادرة ،والقيمة الاجمالية للتكلفة وتردد العيادات المسائية خلال شهر يوليو واغسطس وسبتمبر و مؤشرات تركيب اللوالب أثناء الولادة القيصرية ، ونسب الولادة الطبيعية والقيصرية و اداء برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالمستشفيات

وبعد استماع للعرض المقدم أكد علي عدة نقاط أهمها متابعة مديري المستشفيات لمؤشرات الأداء بالمستشفي بشكل مستمر، ؛حيث تلاحظ أن عدد العمليات الجراحية لا يتناسب مع عدد المترددين علي الاستقبال و العيادات الخارجية.

وأكد وكيل الوزارة علي مراجعة أعداد المترددين بشكل يومي و محاولة الاستفادة منها ، ومعالجة أي قصور ، من أجل الاستخدام الأمثل للموارد ولتحسين موارد صندوق المستشفي.



و محاولة الارتقاء بالأقسام الجراحية لدخولها ضمن قوائم الانتظار، ومراجعة عمليات القيصرية والتأكيد علي ضآلة نسبة المبررات الطبية التي تمنع استخدام وسيلة تنظيم الأسرة طويلة المدي بعد الولادة القيصرية، و التشجيع علي الولادة الطبيعية ، وضرورة أن تكون عمليات القيصرية باعتماد من رئيس القسم ، وبمراجعة السيد الدكتور مدير المستشفي.



التشجيع علي الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة ، ومتابعة الأمر من خلال السادة المختصين بالمستشفيات ، والاهتمام بال١٠٠٠ يوم الذهبية للطفل منذ الولادة وتكثيف العيادة المسائية والمتابعة الجيدة من قبل مديري المستشفيات من أجل تحسين موارد صندوق المستشفيات ، والعمل علي تنسيق مواعيد العيادات بما يتناسب مع رؤية مدير المستشفي وظروف السادة الأطباء، ومراجعة عقود الصيانة الخاصة بالأجهزة الكهروميكانيكية بالمستشفي والمتمثلة في المولدات والمصاعد والخزانات وتانك الأكسجين.

و أن تقوم كل مستشفي بالاعتماد علي ذاتها طبقا للقانون ١٨٢ بالتنسيق والرجوع لمديرية الصحة ، وأشار إلي انعقاد دورة تدريبية مكثفة لمديري المستشفيات عن القانون ١٨٢ "قانون التعاقدات" خلال أيام قليلة والوقوف علي موقف المطالبات المالية للعلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي لمحاولة تذليل أي عقبات

و تشغيل وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفي القناطر الخيرية المركزي خلال الاسبوع الحالي والمقرر افتتاحها من قبل سيادة المحافظ في غضون الاسبوع القادم.