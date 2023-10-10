الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس داخل المستوطنات، فيما تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية حملة قصف مكثفة على وسط مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إنه تم العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس في الأراضي الإسرائيلي، مضيفا أنه لم يعبر أي مقاتل من حماس إلى إسرائيل منذ ليلة الإثنين، على الرغم من أن عمليات التسلل ما زالت ممكنة.

مهاجمة 200 هدف في قطاع غزة

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مهاجمة 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في خان يونس وحي الرمال.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم بنى تحتية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس.

وأضاف أن مخازن الأسلحة كانت موجودة في أحد المساجد، مشيراً إلى أن من بين الأهداف التي هاجمها شقة سكنية إلى جانب برج سكني.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنها تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال دانيال هاجاري إنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية حملة قصف مكثفة على وسط مدينة غزة، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالانتقام من حركة حماس المسلحة بما "سيتردد صداه لأجيال"، بحسب تعبيره.

سنقابل القصف بإعدام رهينة

وردا على القصف الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي صدر ليل الاثنين إن الحركة ستقتل أسيرا مدنيا إسرائيليا في أي وقت تستهدف فيه إسرائيل المدنيين في منازلهم في غزة "دون سابق إنذار".

وقال "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا ال منين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله سفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة ..الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحملها المسؤولية أمام العالم."

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حركة حماس من إيذاء أي من الرهائن، قائلا "جريمة الحرب هذه لن تغتفر".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: