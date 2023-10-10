إشبيلية يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

يبحث نادي إشبيلية عن مدرب جديد بعدما أقال مدربه خوسيه لويس مينديليبار من قيادة الفريق الأندلسي بسبب سوء النتائج في الموسم الجاري.





واقترب نادي إشبيلية من تعيين دييجو ألونسو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأندلسي لخلافة مينديليبار بعد رحيله.



وتولى ألونسو قيادة منتخب بلاده الأوروجواي، وتأهل معه إلى كأس العالم 2022، والتي استضافتها قطر، وتولى تدريب إنتر ميامي الأمريكي، وفرق مكسيكية.



وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إشبيلية واثقة من ألونسو وأن النتائج ستتحسن تحت قياده هذا الموسم، لما يملكه من معرفة جيدة للكرة الإسبانية، بعدما لعب مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وراسينج سانتاندير ومالاجا.



وحقق نادي إشبيلية مع لويس مينديليبار فوزين فقط وخمس تعادلات بالإضافة لتلقيه 4 خسائر، رغم قيادة الفريق الأندلسي إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي في النسخة الماضية.

