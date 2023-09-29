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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راموس يقود إشبيلية أمام برشلونة

إشبيلية
إشبيلية

أعلن الجهاز الفني لإشبيلية الإسباني عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا لهذا الموسم 2023/2024.
 

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كريم الدبيس: الفوز على سانت جورج مهم.. وهدفنا التتويج باللقب

ويقود المدافع الإسباني سيرجيو راموس تشكيل البارسا لمواجهة اليوم، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل إشبيلية أمام برشلونة 
حراسة المرمى: أوريان نيلاند.
الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.
الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.
الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.
الهجوم: دودي لوكيباكيو.
ويأتي برشلونة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 17نقطة، بينما يحل إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.

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