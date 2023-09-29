راموس يقود إشبيلية أمام برشلونة
أعلن الجهاز الفني لإشبيلية الإسباني عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود المدافع الإسباني سيرجيو راموس تشكيل البارسا لمواجهة اليوم، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
تشكيل إشبيلية أمام برشلونة
حراسة المرمى: أوريان نيلاند.
الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.
الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.
الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.
الهجوم: دودي لوكيباكيو.
ويأتي برشلونة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 17نقطة، بينما يحل إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.