راموس يقود إشبيلية أمام برشلونة

أعلن الجهاز الفني لإشبيلية الإسباني عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا لهذا الموسم 2023/2024.



ويقود المدافع الإسباني سيرجيو راموس تشكيل البارسا لمواجهة اليوم، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل إشبيلية أمام برشلونة

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.

الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.

الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.

الهجوم: دودي لوكيباكيو.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 17نقطة، بينما يحل إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.