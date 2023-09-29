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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يتعادل مع إشبيلية في الشوط الأول

برشلونة وإشبيلية
برشلونة وإشبيلية

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي. 

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سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 62%، مقابل 38% لصالح الفريق الأندلسي "إشبيلية".
ودخل البارسا المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بينما جاء إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط

وكان برشلونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمي: تير شتيجن. 
خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن و كوندي. 
خط الوسط: جافي، جوندوجان وجواو فيليكس. 
الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا
 

بينما بدأ إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أوريان نيلاند.
الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.
الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.
الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.
الهجوم: دودي لوكيباكيو.

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