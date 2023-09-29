برشلونة يتعادل مع إشبيلية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.



سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 62%، مقابل 38% لصالح الفريق الأندلسي "إشبيلية".

ودخل البارسا المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بينما جاء إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط

وكان برشلونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن و كوندي.

خط الوسط: جافي، جوندوجان وجواو فيليكس.

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا



بينما بدأ إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.

الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.

الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.

الهجوم: دودي لوكيباكيو.