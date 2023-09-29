برشلونة يتعادل مع إشبيلية في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.
سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 62%، مقابل 38% لصالح الفريق الأندلسي "إشبيلية".
ودخل البارسا المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بينما جاء إشبيلية في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط
وكان برشلونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمي: تير شتيجن.
خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن و كوندي.
خط الوسط: جافي، جوندوجان وجواو فيليكس.
الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا
بينما بدأ إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أوريان نيلاند.
الدفاع: سانشيز، لويك بادي، سيرجيو راموس، أدريا بيدروسا.
الوسط: جوان جوردان، جبريل سو.
الوسط الهجومي: لوكاس أوكامبوس، راكيتيتش، إيريك لاميلا.
الهجوم: دودي لوكيباكيو.