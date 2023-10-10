أشرف حماسة رئيسا تنفيذيا لسيمنز مصر

عينت الإدارة العليا لشركة سيمنز الألمانية ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية المصرى أشرف حماسه كرئيسا تنفيذيا لسيمنز مصر.

يعد "حماسه" واحدا من الكفاءات المصرية الكبيرة فى مجال الكهرباء والطاقه وشغل العديد من المناصب فى سيمنز مصر خلال 24 عاما قضاها بالشركة ومنها نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الاقليمية لخدمات الغاز بمصر والأردن وليبيا والسودان، ونائب الرئيس للخدمات والتطبيقات الرقمية والصناعية.

تعد مجموعة سيمنز المتعددة الجنسيات هى أكبر قلعه صناعيه فى اوروبا على الإطلاق ويعمل بفروعها حول العالم نحو 385 الف موظف ، وتتجاوز عائدتها السنويه أكثر من 87 مليار يورو وهى مسجله فى بورصات، فرانكفورت، ونيويورك وسويسرا .