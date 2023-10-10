خالد جلال يقترب من تدريب فاركو "خاص"

يقترب خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، تدريب فريق فاركو السكندري خلفًا للبرتغالي برونو روماو بسبب سوء نتائجة في مباريات الدوري المصري.

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ظهر فريق فاركو بمستوي غير جيد في انطلاقته في بطولة الدوري المصري حيث خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد

وفي سياق مٌتصل ، أعلن نادي فاركو منذ قليل رحيل مدربه البرتغالي برونو روماو في بيان رسمي والذي جاء كالتالي ، شكراً برونو روماو ، نتمني لك التوفيق فيما هو قادم.

وتسعي إدارة فاركو استغلال فترة التوقف الدولي لعودة الفريق مرة أخري على الطريق الصحيح.

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية بتولي خالد جلال لتدريب فريق فاركو بجانب استقطاب معاون وائل كوندي مدرب عام مع باقي الجهاز الفني.

ومن المقرر ان تتفق إدارة فاركو مع خالد جلال لتولي مهمة الفريق ومن المقرر ان يعلن بشكل رسمي خلال الساعات الرسمية.