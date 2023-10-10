المرقسية بالإسكندرية تستضيف "درس الكتاب المقدس" غدًا

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، غدًا الأربعاء، فعاليات اللقاء الروحي "درس الكتاب المقدس"، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تأتي فعاليات درس الكتاب القدس عقب آداء الطقوس الأرثوذكسية بالقداس الإلهي وتتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل، يليها الاجتماع الصلاة ثم تبدأ تفسيرت الإنجيل.

شهدت كنائس مصر في مختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية الفترة الماضية بعدة فعاليات وكان في آخرهم احتفالية عيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة، وأقيمت القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

دونت المراجع التاريخية الكثير من الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامه الإمبراطور ادريانوس.

كما ذكرت موقف الملكة هيلانة التي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ما ذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فأرشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب منذ هذا التاريخ.