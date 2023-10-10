سبب إصرار الاتحاد الإسباني على ضم لامين يامال..صدام مشتعل مع برشلونة

أصر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على استدعاء اللاعب لامين يامال لاعب برشلونة رغم الإصابة التي يعاني منها اللاعب الشاب، وطلب النادي الكتالوني الإبقاء عليه بسبب الإصابة التي تعرض لها.



كان برشلونة أصدر بيانا يكشف فيه تفاصيل إصابة اللاعب لامين يامال وأنه يعاني من إصابة في العضلة الحرقفية اليسرى، وتابع البيان أن مدة غياب لامين يامال تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.



لكن أصر الاتحاد الإسباني على ضم اللاعب من أجل إجراء فحوصات طبية إضافية للاعب تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للاتحاد.



وكانت التقارير الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن لامين يامال سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أمس في منطقة البطن.



أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن المسؤولين في برشلونة تفاجؤوا من إصرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم على فحص لامين يامال في لاس روزاس.



وتابعت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإصابة لامين يامال، لكنهم أجبروه على السفر ، ووصفت الأمر بأن الاتحاد الإسباني لا يثق في النادي الكتالوني.



أرسل النادي الكتالوني، صور الرنين المغناطيسي لإصابة لامين يامال ولكن الاتحاد الاسباني لكرة القدم أصر على حضور اللاعب، واجراء الفحوصات من اطباء الاتحاد، ليكون القرار النهائي في يد الاتحاد الاسباني، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية للمنتخب الإسباني إصابته.



أعلن الاتحاد الإسباني اليوم الثلاثاء، | عودة لامين يامال بشكل رسمي إلى برشلونة بعد أن قرر الطاقم الطبي في الإتحاد الإسباني أن اللاعب لا يستطيع خوض مبارتي إسكتلندا والنرويج بسبب الإصابة.



سبب إصرار الاتحاد الإسباني على ضم لامين يامال:



كان الاتحاد الإسباني في صراع قوي مع نظيره المغربي بشأن إقناع اللاعب صاحب الـ16 عاما للعب مع اللاروخا، قبل أن يلبي لامين يامال دعوة إسبانيا، ويختار اللعب معهم ويرفض أسود الأطلسي.



شارك لامين يامال في التوقف الدولي السابق مع منتخب إسبانيا، لأول مرة في مباراة جورجيا ليكون أصغر لاعب يمثل اللاروخا بسن الـ 16 عاما بالإضافة لتسجيله هدفا ليكون أصغر من سجل أيضًا في تاريخهم، والتي انتهت بسباعية مقابل هدف لصالح إسبانيا.



كما أشرك دي لافونتي المدير الفني لإسبانيا، لامين يامال في مباراة قبرص والتي انتهت بسداسية نظيفة لصالح اللاروخا.



يتبقى للاعب لامين يامال مباراة واحدة وبعدها لن يستطيع اللعب مع المغرب بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لهذا السبب الاتحاد الإسباني حاول بقوة لكي يلعب في التوقف الدولي الحالي.

