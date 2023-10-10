كريم عبد العزيز ينافس عادل إمام والسر "إنتخبوا الدكتورسليمان"

كشف المخرج الكبير محمد عبد العزيزعن نية نجله الفنان كريم عبد العزيز في إعادة تقديم عدد من الأفلام السابقة ، وعلى رأسهم فيلم انتخبوا الدكتورسليمان بطولة الفنان عادل إمام وسهير البابلي، ويستعرض بوابة الوفد تفاصيل قصة فيلم انتخبوا الدكتور سليمان.

المخرج محمد عبد العزيز ونجله الفنان كريم عبد العزيز

قصة فيلم انتخبوا الدكتورسليمان عبد الباسط

دكتورسليمان عبدالباسط"عادل امام"أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق،ومتزوج من عليه علم الدين "سهير البابلى" خبيرة البروتوكول بوزارة الخارجية وخالها وزير الخارجية السابق والتى تتعامل مع زوجها وأولادها بالشوكة والسكينة مما ينفر زوجها من البيت.

يحاول سليمان أن يجد راحته خارج المنزل مستغلا سفر زوجته للأسكندرية لمرافقة ولى عهد هولندا الذى جاء فى زيارة لمصر.

وفى كازينو يتعرف سليمان على فتاة الليل ابتسام"مديحة كامل"،وذهبوا إلي شقة إبتسام ، جاء المعلم توفيق "جمال اسماعيل"المقاول المنحرف والذى سبق له أن أهدى تلك الشقة لإبتسام لتكون له وحده، ،و ترك مساعده القواد والنصاب زغلول الأرموطى "اأحمد راتب" بالسيارة خارج الشقة،وفتح باب الشقة بمفتاح معه وفوجئ بإبتسام فى احضان سليمان،فثار ثورة عارمة وتصارع ،مع سليمان الذى ضربه على رأسه بزجاجة الخمر فمات فى الحال،واحتار سليمان وابتسام، فى الجثة،وأرادت ابتسام إبلاغ البوليس ولكنه منعها وتعهد لها بالتخلص من الجثة ومن كل آثار الجريمة فهو أستاذ قانون جنائى متخصص فى الجريمة، فطلبت منه بطاقته لتحتفظ بها ضمانا لعدم اللعب بها.

أخذ سليمان الجثة فى سيارته،ورآه زغلول من بعيد فإتبعه ورآه حيث ترك الجثة فى مكان خال.

كان بسيارة توفيق مبلغ ١٠٠ ألف جنيه أخذهم زغلول وذهب الى إدارة المرور برقم سيارة سليمان ليعرف كل شئ عنه، استعدادا لبدأ مسلسل ابتزاز لسليمان وابتسام ،عاد سليمان الى منزله ليجد زوجته عليه قد عادت من الاسكندرية لعدم وصول ولى عهد هولندا، واكتشفت ان سليمان بدون ملابسه الداخلية

فإتهمته بأنه يعرف إمرأة أخرى، بينما جاء والده عبدالباسط "عدوى غيث" ومعه وفد من البلد يطلبون منه سرعة الترشح لمجلس الشعب عن التل الكبير شرقية.

طلب زغلول من سليمان ثلث مرتبه وامتحانات آخر العام لبيعها للطلبة،وطلب من ابتسام ان تكون تحت أمره من اجل

الزبائن الذين سيحضرهم له ، تابع سليمان مع صديقه عادل "عمر الحريرى" وكيل النيابة

ظروف الجريمة حتى يكون على علم بخطوات النيابة والمباحث، ودبر مكيدة لزغلول بجريمة كاملة أغرقه على إثرها فى بلوعة مجارى.

وكثف البوليس بحثه عن معارف توفيق حتى توصل لمعرفة زغلول القواد وعثر فى منزله على نقود توفيق،ولكنهم عثروا على جثته فى المجارى،وعن طريق بنات الليل توصلوا الى ابتسام ولكنها أنكرت معرفتها بأى شئ، ولكن ملابس سليمان الداخلية بشقتها كشف كل شئ، وتم القبض على الدكتور سليمان عبد الباسط فى الكلية أثناء إلقاءه إحدى محاضراته.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة الفنان عادل إمام ،والفنانة سيهر البابلي، مديحة كامل ، أحمد راتب ، جمال سليمان ،عمر الحريري ،أحمد ماهر، محمود مسعود، عدوي غيث، الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد عبد العزيز .