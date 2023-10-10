تألق اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية

شهد الأسبوع الأخير من الدوريات الاوروبية تألق اللاعبين العرب بعد توهج أكثر من لاعب على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول والأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه، وأشرف حكيمي باريس سان جيرمان.

وتألق محمد صلاح نجم الريدز بعد تسجيله هدفين في شباك برايتون ألبيون في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدف، وحصل "مو" على جائزة الأفضل في المباراة.

كما شهد الدوري الفرنسي تألق ثلاثي عربي، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، بعدما شهدت تسجيل المغربي أشرف حكيمي و الجزائري أمين جوري لاعب رين، و موسى التعمري.

أحرز أشرف حكيمي هدفا مميزا وصنع آخر في مباراة باريس سان جيرمان ورين، في انتصار الفريق الباريسي بثلاث أهداف مقابل هدف، وسجل هدف أصحاب الارض الوحيد، الجزائري أمين جيوري.

وأشاد لويس انريكي بما يقدمه مع باريس سان جيرمان، فيما أشار النجم المغربي أن المدرب يشعر بالتحرر معه، وجعله يتوصل للمكان الافضل.

فيما أنضم امين جويري لمعسكر منتخب الجزائر الذي يتخلله مواجهة المنتخب المصري، وأعرب اللاعب عن سعادته لاختيار اللعب مع محاربي الصحراء بعد تمثيله للمنتخب الفرنسي في مختلف الفئات السنية.

بينما تألق الأردني موسى التعمري، لاعب مونبيليه في مباراة فريقه أمام كليرمونت، وسجل هدفين في انتصار فريقه برباعية مقابل هدفين، ليصل إلى هدفه الخامس مع الفريق في مسابقة الدوري الفرنسي.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتوقفت المباراة بعد الدقيقة 90 بعدما ألقت أحد الجماهير الألعاب النارية بجوار حارس كليرمونت الذي سقط أرضا ليعلاجه الجهاز الطبي ، وتتوقف المباراة ولم تعتمد رابطة الدوري الفرنسي نتيجة المباراة حتى الآن.

وفي حال احتساب اللقاء، يرتفع رصيد موسى التعمري إلى خمس أهداف في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، ليتساوى مع الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت، في الوصافة و وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو.