الأردني موسى التعمري يواصل تألقه في الدوري الفرنسي

يواصل الأردني موسى التعمري تألقه رفقة فريقه مونبيلييه، بعدما سجل هدفين في شباك كليرمونت ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة.

أحرز موسى التعمري في الدقيقة 17 من تسديدة مميزة في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك، قبل أن يعاود التسجيل ويحرز رابع الأهداف 76.

وصل التعمري إلى الهدف الخامس له مع مونبيليه لهذا الموسم في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، بعدما سجل هدفين في مرمى أولمبيك ليون، قبل أن يعاود التسجيل ويحرز هدفًا في شباك ريمس قبل ثنائية اليوم.

وأصبح التعمري أول لاعب في تاريخ الكرة الأردنية يلعب في مسابقة الدوري الفرنسي، بالإضافة لتألقه هناك.

بدأ اللاعب الأردني مسيرته الكروية مع فريق شباب الأردن، قبل أن يتم إعارته إلى نادي الجزيرة قبل أن يشتريه نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، قبل أن يشد الرحال إلى أود لوفين البلجيكي.