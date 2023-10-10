الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تُحذر من دعوات مُتطرفة لزيادة تسليح الإسرائيليين بالضفة

المستوطنين
المستوطنين

 حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير المتطرف "بن جفير" بشأن توزيع المزيد من السلاح على مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها دعوات إسرائيلية لإطلاق يد عناصر المستوطنين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

 

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وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع جيش الاحتلال وبصره. 

وحذرت الوزارة من ارتكاب مليشيات المستوطنين حماقات وجرائم تساعد في توتير الأوضاع وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستعمارية التخريبية.

 

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