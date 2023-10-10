احتجاجات في نيويرك تُطالب بـ"تحرير فلسطين" وتدعو لوقف العدوان على غزة

شهدت مدينة نيوزيورك الأمريكية تظاهرات شارك فيها المئات لدعم فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدين رفضهم للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه للاحتلال الإسرائيلي إثر الهجوم المباغت الذي شنته ضدها حركة حماس.

وأمام القنصلية الإسرائيلية العامّة في مانهاتن تجمّع متظاهرون من جميع الأعمار رافعين أعلامًا فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية.

وطالب المتظاهرون بواسطة مكبّر الصوت بـ"تحرير فلسطين" و"إنهاء استعمار واحتلال الأراضي العربية" من قبل النظام "الصهيوني العنصري".

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في تايمز سكوير، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا “المقاومة مبررة”، و”عولمة الانتفاضة”، و”حطموا الدولة الصهيونية الاستيطانية”.

كما هتفوا قائلين "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر".

وتعد نيويورك هي المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في العالم.

وفي إطار الدعم الغربي للعملية الإسرائيلية، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، الإثنين، صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها "ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها"، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين "بشكل لا لُبس فيه" الهجوم الذي شنّته حركة حماس على المستوطنات.

من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر

وليست أمريكا فقط من تشهد تلك الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وشعبها، ولكن تدفق المئات من المتظاهرين إلى شوارع وسط مدينة تورونتو الكندية، وساروا باتجاه القنصلية الإسرائيلية في تورونتو، يلتفون بالأعلام الفلسطينية أو يلوحون بها، وهتف الحشد الغفير "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، كما ظهرت لافتات مكتوب عليها "الاحتلال جريمة، والمقاومة رد".

كما احتشد الآلاف، في تظاهرة ضخمة بالعاصمة الإسبانية، مدريد، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بما تقوم به إسرائيل، من قتل للشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تظاهر أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة "مقاطعة إسرائيل" BDC.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 704، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية في أعقاب هجوم حماس ارتفع إلى نحو 1000 إسرائيلي.

تفصيلا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 704 قتلى إلى جانب نحو 3900 جريحا.

بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتستضيف الأونروا أكثر من 137,000 شخص في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الإقليم.

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