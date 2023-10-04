الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كهنة الكنيسة المرقسية يترأسون "درس الكتاب المقدس"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

يترأس الآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، "درس الكتاب المقدس" بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

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"اسندني في ضعفي" موضوع لقاء الأرثوذكس بالمرقسية الليلة

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الكنيسة القديسين تحتفل بذكرى القديس يوليوس الأقفهصي

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكس وتتمثل في رفع البخور وتقديم الحمل، يعقبها الاجتماع الصلاة،  ثم يليه درس الكتاب المقدس. 

احتفل الكنائس القبطية، منذ أيام ، بختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك. 

ذكر الباحثون  عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" الذي أقامه الامبراطور ادريانوس. 

ورد في الكتب المسيحية أن الملكة هيلانة  قد أمرت جنودها للعثورعليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب الذي احتضن آلام السيد المسيح.   

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