الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"المزارعون" يحرصون على الاستفادة من منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف

منظومة جمع وتدوير
منظومة جمع وتدوير قش

قال الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة إن القطاع يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الارز في المناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة منطقة سهل الطينة كذلك بمراقبة كفر الشيخ، مشيرا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة اعلاف المواشى مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح.

منظومة جمع وتدوير قش


وكان وزير الزراعة قد صرح في وقت سابق بأن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي لافتا الى انها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية،  لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد اضافي لمزارعي الارز، بما ساهم في زيادة دخولهم.

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وأوضح "القصير" اننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية في انتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الزراعة تكثف جهودها في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من منظومة جمع وتدوير قش الأرز لتحقيق عائد اقتصادي ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.

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يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث ومنع السحابة السوداء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتطوير قش الأرز في المحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز.
 

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