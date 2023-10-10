قبل عرضه.. حكاية مسلسل ورق التوت

يستعد فريق عمل مسلسل "ورق التوت" لعرض العمل على قناة "سي بي سي " المسلسل من بطولة شريف سلامة وأسماء جلال وخالد أنور.

تدور أحداث المسلسل حول عدة قضايا من بينها التحرش، والعنف المنزلي، والختان وغيرهم من القضايا المجتمعية، ومن المقرر عرضه من يوم السبت 14 أكتوبر الجاري، على قناة "سي بي سي"، يتكون مسلسل ورق توتمن 45 حلقة

يشارك عدد كبير من النجوم في مسلسل ورق التوت من بينهم شريف سلامة والذي يجسد شخصية رئيس أكاديمية الفنون، وأسماء جلال، وخالد أنور، وثراء جبيل، وسلوى عثمان والتي تقوم بدور والدة ثراء جبيل، ومحمد كيلاني، وآية سليم وغيرهم نخبة من النجوم،المسلسل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

تدور أحداث مسلسل "ورق التوت" في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية،و في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة للأبطال، ويناقش العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.

يذكر أن شارك الفنان شريف سلامة في مسلسل كامل العدد مع الفنانة دينا الشربيني ابطال مسلسل كامل العدد،ويتكون مسلسل "كامل العدد" لـ دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.