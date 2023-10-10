شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، في فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية على مستوى محافظات (أسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر)، والذي عقد بديوان عام محافظة أسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والدكتورة حنان مجدى نائبة محافظ الوادي الجديد، والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والمحاسب كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة في مرحلتها الأولى، وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.



أكد المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن النجاح في حصد المركز الثالث ففي فئة المشروعات كبيرة الحجم من بين المشروعات الفائزة باسم الكيميائي إسلام محمد حسنين عن مشروع إعاداة تدوير الحمأة، وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) والفوز بالمركز الثاني محاسب أمل جميل جاد عن مشروع تركيب القطع الموفرة بمحافظة أسيوط.

كما شهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن الـ 18 مشروع الفائزة بكل محافظة من المحافظات الثلاث وتكريم أصحابها، وكذا اللجان التنفيذية بالمحافظات لتكليل الجهود المبذولة حتى يكون ذلك حافزًا ودافعًا لمزيد من الأداء غير المتناهي بصدق وإخلاص.

مياه أسيوط تشارك بمشروعين في المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية

مياه أسيوط تشارك بمشروعين في المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية

مياه أسيوط تشارك بمشروعين في المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية

مياه أسيوط تشارك بمشروعين في المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية