محافظ الدقهلية يكرم المشاركين في القافلة الطبية بشمال سيناء

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتكريم المشاركين في القافلة الطبية، التي تم تنفيذها لأهلينا في شمال سيناء من الأطقم الطبية والمتطوعين من مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية، وجمعية الدكتور محمد عبدالوهاب لرعاية مرضى الكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية.

وقال مختار، سعادتي بالغة لجهودكم العظيمة خلال تنفيذ القافلة الطبية بشمال سيناء والتي أظهرت مدى حبكم لوطننا الغالي مصر، والتي أظهر خلالها أهالينا بشمال سيناء مدي سعادتهم بهذه القوافل الطبية من محافظة الدقهلية واطقمها الطبية والخيرية.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في القافلة والذين ضربوا أروع المثل في الإخلاص في العمل من أجل تقديم الرعاية الصحية لاهلينا في شمال سيناء وتحملوا مشاق السفر.

وأشار إلى أن جميع المشاركين في القافلة عملوا كفريق واحد وتسابقوا في تأدية الخدمة الطبية لأهالينا في شمال سيناء، حيث عملوا ككتيبة واحدة تدافع وتحارب من أجل إنقاذ أرواح المواطنين وعلاجهم.

وأكد أن القافلة الطبية جاءت انطلاقًا من واجبنا الوطني والمجتمعي تجاه أهالينا في شمال سيناء في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ولأنهم تحملوا تبعات القضاء علي الإرهاب وكانوا يمثلون الحائط المنيع مع أبطال القوات المسلحة للتصدي ودحر الإرهاب.

وثمن جهود قيادات الجيش الثاني الميداني لتعاونهم المستمر مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية من أجل تقديم وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

والجدير بالذكر أن القافلة الطبية التي قامت محافظة الدقهلية بتنظيمها في شمال سيناء بالتعاون مع قيادات الجيش الثاني الميداني، استمرت علي مدار 4 أيام خلال الفترة من 28 يناير حتي 2 فبراير، وضمت أكثر من (55) طبيبًا وصيدليًا وفنى تمريض و(50) من فريق جمعية الدكتور محمد عبدالوهاب لرعاية زراعة الكبد، تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى فى نطاق مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها، والثانية فى نطاق مدينة العريش والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة بها.

وضمت القافلة الطبية التخصصات (الأوعية الدموية - الباطنة العامة - الحميات - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الجراحة العامة - الرمد - العلاج الطبيعي - عمليات صغري - التحاليل الطبية - الأشعة بكافة أنواعها).